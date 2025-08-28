;

Boris Quercia y Daniel Muñoz por el éxito de 'Me rompiste el corazón': "A mucha gente se le cae el lagrimón por este amor imposible"

Además, celebramos los 15 años de Los Vásquez y hablamos sobre su próximo concierto en el Movistar Arena.

Boris Quercia y Daniel Muñoz por el éxito de ‘Me rompiste el corazón’: “A mucha gente se le cae el lagrimón por este amor imposible”

Me rompiste el corazón es una de las películas chilenas que actualmente está en cartelera y ha tenido un considerable nivel de éxito en taquilla.

Luego del tan importante primer fin de semana de estreno, los actores Boris Quercia y Daniel Muñoz analizaron el gran recibimiento del público y lo que hay detrás del proyecto.

Según contó Quercia hasta este pasado miércoles 27 de febrero ya había sobre los 14 mil tickets vendidos, sacando cuentas alegres con lanzamientos recientes.

Una de las claves, según el intérprete, es que “hace reír pero también emociona. A mucha gente se le cae el lagrimón por este amor imposible”.

Por su parte, Muñoz hizo hincapié en “los años de experiencia” de cada intérprete que “se conjugaron” para darle vida a esta historia en la gran pantalla.

Asimismo, se valoró a los personajes del filme, enfatizando en la interpretación del roto chileno y cada una de sus características que lo hacen destacar en diversos ámbitos de la vida.

15 años de Los Vásquez

Los Vásquez, uno de los dúos musicales chilenos más relevantes de los últimos años, están de fiesta y quieren festejar junto a su gente.

Los hermanos Ítalo y Enzo reflexionaron sobre lo que ha sido todo este tiempo de carrera y lo que han logrado.

Pestañamos y ya son 15 años (...) se pasa volando el tiempo. Hay que aprender a disfrutar el momento”, expusieron.

Reconocen que “hay sacrificios y todo. Pero haciendo el balance de estos 15 años, tenemos demasiadas palabras de agradecimiento”.

“Celebrar el hito de los 15 nos hace mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos recorrido, las canciones que han nacido”, reflexionan.

Haciendo hincapié en que es “un momento de agradecer”, no pierden el foco en la celebración, la cual la harán con un show junto a su público.

Los Vásquez tienen su concierto, ‘La Fiesta’, agendado para el próximo 15 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas ya están a la venta en Puntoticket.

