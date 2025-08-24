Más apasionante, imposible. Así se juega la fecha 22 de la Primera B 2025, instancia donde este domingo al mediodía se jugó el encuentro más entretenido de todos: Cobreloa recibió la visita de Deportes Copiapó.

El cuadro ‘minero’ tenía la chance de acercarse a los líderes del torneo, mientras que los nortinos buscaban escaparse en solitario en la cima de la clasificación. Sin embargo, ninguna de las dos cosas pasó.

Un autogol de Nicolás Palma (52′) abrió el marcador para la visita, pero un verdadero golazo de Gustavo Gotti (74′) estructuró el definitivo 1-1 en el Estadio Zorros del Desierto.

Con el marcador cerrado, Deportes Copaipó comparte la primera posición de la Primera B junto a Santiago Wanderers con 37 puntos, mientras que Cobreloa es cuarto con 34 unidades.

En la próxima fecha, Cobreloa recibe la visita de San Luis de Quillota en Calama, mientras que Deportes Copiapó será local en el Luis Valenzuela Hermosilla ante Deportes Santa Cruz.

Los goles del partido

🦁⚪🔴 Sorpresa en Calama



Cobreloa se complicó en una pelota parada en este #MatchdayDomingo y Nicolás Palma terminó convirtiendo en propia puerta para que Deportes Copiapó se vaya arriba como visitante.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻… pic.twitter.com/TeJolStgRJ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 24, 2025