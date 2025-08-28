;

¡Va por el doble cinturón! Confirman el regreso de Islam Makhachev a la UFC con un combate titular

El ruso encabezará la cartelera del UFC 322 que realizará en el Madison Square Garden.

Javier Catalán

Cuando parecía que sería una semana tranquila dentro de la UFC, puesto que no hay ningún evento agendado, Dana White, presidente de la compañía, sorprendió con un impactante anuncio en sus redes sociales.

El mandamás de la empresa realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, en la que confirmó cuál será el evento estelar del UFC 322, que se llevará a cabo en el Madison Square Garden.

El evento, programado para el 15 de noviembre, tendrá como gran atractivo el regreso de Islam Makhachev, quien tras dejar vacante su cinturón de peso ligero ahora se enfrentará al campeón de peso wélter, Jack Della Maddalena, en busca de convertirse en el segundo doble campeón de la organización más grande de artes marciales mixtas del mundo.

Con este anuncio, se esfuman las ilusiones de ver en el corto plazo el esperado combate entre el ruso e Ilia Topuria, ya que el propio español advirtió que, si Makhachev no logra vencer al monarca de las 170 libras, no le dará una oportunidad titular en su regreso a la división.

Además, para la cartelera del UFC 322 se confirmó otro duelo de cinturones en la pelea coestelar: la campeona de peso paja Weili Zhang subirá de categoría para enfrentar a Valentina Shevchenko, actual campeona del peso mosca.

