Christopher el “Tanke” Ewert cae en el Dana White’s Contender Series y pierde su oportunidad de entrar a la UFC

Durante la jornada de este martes, Christopher el “Tanke” Ewert tuvo su oportunidad en el Dana White’s Contender Series, pero lamentablemente cayó derrotado tras una decisión unánime ante el ruso Yuri Panferov.

La pelea empezó con el chileno proponiendo los primeros golpes con rectos y patadas a las piernas, pero cuando más dominaba a base de boxeo, el ruso encontró un derribo y consiguió dominar desde su lucha en el piso.

La historia volvió a repetirse en el segundo round, cuando mejor estaba conectando el “Tanke”, Panferov volvió a llevar el combate al grapling. Aunque en los segundos finales consiguió levantarse y conseguir un gran golpe, por los puntos, no estaba ganando.

En los cinco minutos finales, el ruso invitó a Christopher Ewert a boxear en el centro del octágono, pero tras un intercambio muy beneficioso para el chileno, nuevamente decidió ir al piso, quemando el tiempo de pelea con agarres totalmente defensivos.

Finalmente, tras una decisión unánime (30-27), Yuri Panferov consiguió la victoria. Con esto, el “Tanke”, de momento, no conseguirá su contrato con la UFC.