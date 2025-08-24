Hijo de excampeón de la UFC deja inconsciente a rival tras brutal golpiza en show de lucha libre

Un violento incidente se vivió en un show de lucha libre en Estados Unidos luego de que Raja Jackson, hijo del excampeón de UFC Quinton “Rampage” Jackson, dejara inconsciente a su oponente tras propinarle más de 20 golpes en la cabeza.

El hecho ocurrió durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick, cuando Jackson levantó a su rival, conocido artísticamente como Syko Stu (Stuart Smith), y lo dejó caer con fuerza sobre la lona.

Aunque Smith quedó inconsciente de inmediato, el joven continuó golpeándolo hasta que otros luchadores intervinieron para frenar la agresión.

Raja Jackson Causes Mayhem in the Ring, Hospitalizing Opponent



Rampage Jackson’s son has been banned from @KickStreaming after violently attacking a wrestler, leaving him flatlined during a chaotic match. pic.twitter.com/ET9vr8XcaE — Orien NOW (@OrienNOW) August 24, 2025

“Estoy muy preocupado por su salud”

Smith fue trasladado de urgencia a un hospital con lesiones de consideración, mientras que la plataforma decidió cancelar la cuenta del evento debido a la violencia exhibida.

Ante la polémica, su padre se manifestó en redes sociales: “Fue un mal juicio y un trabajo que salió mal. Raja es un peleador de MMA, no un luchador profesional, y no tenía nada que hacer en ese evento. No apruebo sus acciones”, señaló.

Quinton Jackson también reveló que su hijo había sufrido una conmoción cerebral días antes y no debía haber competido: “Estoy muy preocupado por su salud y la de Smith. Lamento mucho lo sucedido y espero que pueda recuperarse rápido”.