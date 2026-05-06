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La historia de Colo Colo se vive en familia estas vacaciones de invierno: entradas a precios populares

El evento familiar se inaugurará el 19 de junio y durará hasta el 5 de julio.

ADN Radio

La historia de Colo Colo se vive en familia estas vacaciones de invierno: entradas a precios populares

Ya comenzó la venta de entradas para la Expo Colo Colo, el panorama deportivo y familiar imperdible de estas vacaciones de invierno que se realizará entre el 19 de junio y el 5 de julio. El Estadio Monumental abrirá sus puertas para invitar a hinchas a vivir, de manera única e inmersiva, la historia y la gloria del club.

Este evento transformará cada rincón del Monumental en un verdadero templo del fútbol, donde los asistentes podrán recorrer el túnel de campeones, caminar por el césped del estadio, sentarse en la banca oficial y fotografiarse con la Copa Libertadores de América.

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A lo largo del anillo interior se desplegarán exhibiciones gráficas con trofeos emblemáticos, camisetas históricas, murales y otros hitos fundamentales del legado del Eterno Campeón.

Las entradas, que se venden en Punto Ticket, cuestan:

  • General lunes a jueves: $9.000 + cargo por servicio
  • General fines de semana: $12.000 + cargo por servicio

Se habilitarán 101 entradas especiales a solo $1.000. Además, se realizará una preventa con 30% de descuento, válida para todo medio de pago, como parte de la celebración de la semana de la mamá alba.

Esta preventa estará disponible hasta el domingo 10 de mayo a las 23:59 horas o hasta agotar stock. La venta general comenzará el lunes 11.

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