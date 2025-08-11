Ignacio Bahamondes continúa su gira por Chile mientras espera que se confirme su próximo combate en la UFC, el cual, según el calendario de la compañía, podría realizarse a finales de 2025.

“La Jaula”, que en su última presentación cayó por decisión ante Rafael Fiziev (10°), ya piensa en redimirse y buscar un desafío mayor que le permita escalar en el ranking de peso ligero.

En conversación con Mega Deportes, el chileno reveló quién cree que sería su mayor reto dentro del octágono más prestigioso del mundo, y no dudó en mencionar a uno de los peleadores más complicados de la empresa.

“La pelea más dura que puedo tener en la categoría es contra Arman Tsarukyan. Es un peleador muy fuerte, muy completo; pelea muy bien arriba y en el piso”, afirmó Bahamondes.

“Siempre lo he visto como el mayor desafío para mí. Venciéndole a él, no hay nadie que me pueda detener”, agregó.

Actualmente, Tsarukyan es el número 2 del ranking y un firme candidato al título que ostenta Ilia Topuria. Sin embargo, tras no dar el peso en un combate titular frente a Islam Makhachev, el presidente de la UFC, Dana White, lo apartó de las grandes carteleras. Por ello, aunque difícil, un enfrentamiento con “La Jaula” no es imposible.