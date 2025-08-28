Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de agosto, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este jueves contempla un juego del Campeonato Nacional 2025.
Hoy, jueves 28 de agosto, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro se encargará de dar inicio a la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.
Campeonato Nacional 2025
La programación del fútbol chileno hoy 28 de agosto arrancará a las 19:00 horas, en el Sausalito de Viña del Mar, donde Everton jugará ante Deportes La Serena, que llega a este encuentro con DT interino tras la salida de Cristián Paulucci.
José Cabero será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.