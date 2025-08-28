;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de agosto, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este jueves contempla un juego del Campeonato Nacional 2025.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de agosto, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de agosto, y quién transmite? / Prensa Fútbol

Hoy, jueves 28 de agosto, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro se encargará de dar inicio a la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

Revisa también:

ADN

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 28 de agosto arrancará a las 19:00 horas, en el Sausalito de Viña del Mar, donde Everton jugará ante Deportes La Serena, que llega a este encuentro con DT interino tras la salida de Cristián Paulucci.

José Cabero será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad