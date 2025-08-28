Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de agosto, y quién transmite? / Prensa Fútbol

Hoy, jueves 28 de agosto, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro se encargará de dar inicio a la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 28 de agosto arrancará a las 19:00 horas, en el Sausalito de Viña del Mar, donde Everton jugará ante Deportes La Serena, que llega a este encuentro con DT interino tras la salida de Cristián Paulucci.

José Cabero será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.