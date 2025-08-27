Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, entregó detalles sobre el proceso de búsqueda del nuevo entrenador del “Cacique” tras las reuniones realizadas este miércoles en la Casa Alba, donde mencionó candidatos y los avances en las conversaciones.

“Desde que se fue Jorge Almirón comenzamos a trabajar, analizar y hacer llamados. Pasamos de 16 a 5 candidatos. Esos cinco que están sobre la mesa reúnen las condiciones, unos más y otros menos, para ser el técnico de Colo Colo”, señaló de entrada el dirigente.

“Sí o sí queremos tener un DT antes del Superclásico, para dar una señal a la hinchada, al camarín y mandar una voz de tranquilidad a los colocolinos. Diría que ninguno corre con ventaja. De los cinco, hay tres bastante parejos y cualquiera de ellos tiene las condiciones para tomar la banca de Colo Colo”, agregó.

Consultado por Gustavo Quinteros, respondió: “Hoy tuvo una conversación con gran parte del directorio y, efectivamente, pidió un par de días para hacer saber su postura. Lo mismo Gerardo ‘Tata’ Martino; teniendo esas respuestas, vamos a tener el panorama completo para tomar una decisión el sábado”.

En relación con la versión que indicaba que Quinteros habría solicitado una cláusula de salida para poder ir a un equipo grande o una selección, aclaró: “Alguien levantó esa noticia, pero no es efectiva y tampoco lo aceptaríamos, a no ser que fueran cláusulas sumamente altas. Vamos a traer un cuerpo técnico y no queremos que en la mitad del camino nos dejen abandonados”.

Finalmente, sobre la posibilidad de contratar a un DT con la trayectoria de Martino, Mosa comentó: “Es muy buen nombre el de Gerardo: Selección Argentina, Barcelona, Inter Miami... pero no tenemos la propuesta económica. Él está analizando la idea, nos pidió información y nosotros se la enviamos”.