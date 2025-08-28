;

FOTO. Nuevo imputado por secuestro extorsivo de Gonzalo Montoya queda en prisión preventiva

Yordyn Andrade es acusado de conducir el vehículo del secuestro, realizar giros bancarios y eliminar el teléfono del exalcalde de Macul.

Martín Neut

Matías Castillo

El Tercer Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para Yordyn Alexander Andrade Triviño (20), detenido por su presunta implicancia en el secuestro extorsivo del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien estuvo retenido cerca de 70 horas.

Andrade Triviño fue capturado en el centro de Santiago tras un control preventivo de Carabineros, luego de intentar darse a la fuga y portar un arma de fuego cargada.

Según la PDI, conducía el vehículo usado en el rapto, realizó giros desde las cuentas de la víctima y borró el teléfono que utilizaba Montoya al momento de ser abordado. En la detención se encontró una pistola y municiones.

Nuevo imputado por secuestro extorsivo de Gonzalo Montoya queda en prisión preventiva

“Él participó directamente”

El fiscal Ernesto González detalló: “Se formalizó a un nuevo imputado que se encontraba con orden de detención, por el delito de secuestro extorsivo y además por porte y tenencia de arma de fuego prohibida”.

Además, Gonzalez reveló que: “Él participó directamente desde el primer momento, llega al lugar, participa de la retención y posteriormente realiza giros y transacciones bancarias con las tarjetas de la víctima”.

Con Andrade Triviño, ya son tres las personas detenidas por este hecho: Yonaikel Valentín Marcano Villarroel, Israel Useche Galue y el imputado. La investigación mantiene un plazo de 120 días.

