Exponen mensajes de capitán del Cobra que serían clave en investigación por desaparición de 7 pescadores del Bruma

El documento de la ISAM detalla el diálogo radial entre capitanes. La defensa del PAM sostiene que no estuvo vinculado a la colisión con la lancha artesanal.

Martín Neut

Nicolás Medina

07:52

Un informe de la ISAM (Investigación Sumaria Administrativa Marítima) dio a conocer un contacto radial entre el capitán del PAM Cobra, identificado como Roberto, y el capitán del PAM Don Tito.

Lo anterior, durante la jornada en que desaparecieron los siete tripulantes de la lancha Bruma, el pasado 30 de marzo en Coronel, región del Biobío.

Según el documento, durante la madrugada los capitanes conversaron sobre la situación de pesca en sus respectivas zonas. En un momento, el capitán del Cobra señaló: “Voy a acercarme”, según consigna T13.

Minutos después, agregó: “Dónde estás tú me marca una hu... larga. Voy a pasar encima de esa hu... a ver qué me marca”. Asimismo, mencionó la instalación de iluminación: “Vamos a prender las luces y a colocarle focos a la hu... aquí”.

“No estuvieron en la cabina de mando”

El abogado de los tripulantes del Cobra, en defensa de su representados, denunció la filtración de estas comunicaciones y aseguró que “podemos afirmar con absoluta claridad que las comunicaciones radiales de la tripulación del Cobra con otras embarcaciones pesqueras se produjeron en una hora distinta y a varios kilómetros del impacto entre ambas naves”.

Agregó que los mensajes de WhatsApp involucraban a tripulantes que “no estuvieron en la cabina de mando y están ampliamente explicadas en el curso de la investigación ante el Ministerio Público”.

Finalmente, subrayó que lo importante es determinar la responsabilidad en la colisión revisando “el cumplimiento de las medidas reglamentarias para evitar abordajes, entre otras, aviso de posición de fondeo y mantención de vigilancia permanente, medidas que lamentablemente no cumplió la tripulación del Bruma y que habrían evitado esta tragedia”.

