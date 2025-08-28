;

Tras señalar que "era inevitable": Evelyn Matthei ofrece disculpas tras cuestionamientos de Amarillos por dichos sobre dictadura

Andrés Jouannet expuso la tortura que sufrió su padre durante el régimen militar, lo que motivó las disculpas de abanderada de Chile Vamos.

Tras señalar que “era inevitable”: Evelyn Matthei ofrece disculpas tras cuestionamientos de Amarillos por dichos sobre dictadura

Diego Martin

La candidata presidencial Evelyn Matthei se vio obligada a reconocer un error y pedir disculpas por sus declaraciones sobre la dictadura de Augusto Pinochet, luego de una reunión con dirigentes de Amarillos por Chile, uno de los partidos que respalda su candidatura.

El encuentro, que se realizó el 11 de junio, se volvió tenso cuando Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, compartió que su padre fue víctima de torturas y estuvo preso durante la dictadura, figurando en la nómina de la Comisión Valech.

Tras escuchar los testimonios, Matthei reconoció que sus palabras, en las que aseguró que “no había otra alternativa” y que “era inevitable que hubiese muertos” entre 1973 y 1974, hirieron y ofendieron.

Ofreció disculpas

En el contexto anterior, ofreció disculpas públicas mediante una carta publicada en El Mercurio, ratificando su compromiso con los derechos humanos.

Desde Amarillos señalaron que, si bien apoyan la candidatura, mantener su independencia y perspectiva crítica frente a ciertos temas es clave para ampliar la base de apoyo de Matthei.

En privado, además, han transmitido reparos a integrantes del comando, en particular a Juan Sutil, coordinador estratégico, quien había relativizado el carácter dictatorial del régimen militar.

