Detienen a prófugo por secuestro del exalcalde de Macul: portaba un arma al momento de su captura / Diego Martin

Durante este miércoles, Carabineros detuvo a Yordin Andrade, ciudadano venezolano que se mantenía prófugo por el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, en Santiago Centro.

De acuerdo con la institución, el sujeto fue sorprendido en una actitud sospechosa mientras caminaba por calle García Reyes. Al intentar realizarle un control, Andrade trató de huir, pero fue reducido por personal policial.

El capitán de Carabineros Sheng Castillo explicó que “previo a lograr la fiscalización, este individuo se va a la fuga, siendo rápidamente detenido por personal policía”.

En la revisión se constató que portaba un arma de fuego y municiones ocultas entre sus vestimentas. “Al momento de fiscalizarlo y controlarlo se percatan que tenía un armamento tipo pistola en la funda de su pantalón”, detalló el uniformado.

La investigación lo vincula directamente al secuestro del exedil Gonzalo Montoya, ocurrido en junio pasado, donde habría tenido el rol de abordar a la víctima y subirla al vehículo en que fue trasladada.

Montoya fue secuestrado por miembros de una organización criminal extranjera, quienes lo golpearon, lo amarraron y lo torturaron de manera reiterada. Durante su cautiverio exigieron el pago de una millonaria suma y grabaron videos antes de liberarlo.