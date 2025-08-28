“Me pegaron y dejaron en el suelo”: el dramático relato de adolescente maniatada durante turbazo en San Bernardo

Durante la madrugada de este jueves, una familia fue víctima de un violento robo del tipo turbazo en su vivienda ubicada en San Bernardo.

Hasta el domicilio llegaron 6 delincuentes armados a eso de las 02:30 horas, donde irrumpieron con violencia, maniatando a los padres y a dos menores de edad.

Sin embargo, algo que llamó la atención en este ilícito fue que los ladrones sabían detalles de sus joyas y accesorios. Así lo reveló la hija mayor de la familia, quien contó los dramáticos momentos de este robo.

“Lo primero que sentí fue cuando entraron a mi pieza, yo tiré a pegarle al tipo, pero él me pegó y me dejó como en el suelo”, señaló.

“Después me lleva la pieza de mi hermana menor y ella ya estaba amarrada. Nos decían que dónde estaba la joya, que dónde estaba la plata, mis papás también estaban amarrados”, relató la joven.

Los ladrones huyeron del domicilio con especies y joyas avaluadas en $8 millones. Información preliminar apunta a que los antisociales habrían ingresado por un sitio eriazo colindante al condominio en el cual vivía la familia.