;

“Me pegaron y dejaron en el suelo”: el dramático relato de adolescente maniatada durante turbazo en San Bernardo

Una familia fue víctima de este violento robo, siendo amarrados y golpeados por los antisociales.

Juan Castillo

Richard Jiménez

“Me pegaron y dejaron en el suelo”: el dramático relato de adolescente maniatada durante turbazo en San Bernardo

“Me pegaron y dejaron en el suelo”: el dramático relato de adolescente maniatada durante turbazo en San Bernardo

02:18

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la madrugada de este jueves, una familia fue víctima de un violento robo del tipo turbazo en su vivienda ubicada en San Bernardo.

Hasta el domicilio llegaron 6 delincuentes armados a eso de las 02:30 horas, donde irrumpieron con violencia, maniatando a los padres y a dos menores de edad.

Sin embargo, algo que llamó la atención en este ilícito fue que los ladrones sabían detalles de sus joyas y accesorios. Así lo reveló la hija mayor de la familia, quien contó los dramáticos momentos de este robo.

Revisa también:

ADN

“Lo primero que sentí fue cuando entraron a mi pieza, yo tiré a pegarle al tipo, pero él me pegó y me dejó como en el suelo”, señaló.

Después me lleva la pieza de mi hermana menor y ella ya estaba amarrada. Nos decían que dónde estaba la joya, que dónde estaba la plata, mis papás también estaban amarrados”, relató la joven.

Los ladrones huyeron del domicilio con especies y joyas avaluadas en $8 millones. Información preliminar apunta a que los antisociales habrían ingresado por un sitio eriazo colindante al condominio en el cual vivía la familia.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad