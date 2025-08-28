;

Familia sufre violento turbazo en su vivienda en San Bernardo: fue amarrada y golpeada

Seis delincuentes ingresaron al domicilio, desde donde se llevaron distintas especies avaluadas en $8 millones.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Familia sufre violento turbazo en su vivienda en San Bernardo: fue amarrada y golpeada

Familia sufre violento turbazo en su vivienda en San Bernardo: fue amarrada y golpeada

02:11

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En horas de esta madrugada, una familia sufrió un violento robo en el modo ‘turbazo’ en su vivienda por parte de un grupo de sujetos armados en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 02:30 horas, cuando un padre, madre y tres hijos estaban durmiendo.

Revisa también

ADN

Fue en ese momento en que despertaron de golpe con la irrupción de seis personas, quienes habrían entrado por un muro trasero del inmueble, ubicado dentro de un condominio.

En el lugar, amarraron y golpearon a la familia para luego huir con cerca de $8 millones en distintas especies. La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de realizar las diligencias respectivas.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad