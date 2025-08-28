El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Familia sufre violento turbazo en su vivienda en San Bernardo: fue amarrada y golpeada

En horas de esta madrugada, una familia sufrió un violento robo en el modo ‘turbazo’ en su vivienda por parte de un grupo de sujetos armados en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 02:30 horas, cuando un padre, madre y tres hijos estaban durmiendo .

Fue en ese momento en que despertaron de golpe con la irrupción de seis personas, quienes habrían entrado por un muro trasero del inmueble, ubicado dentro de un condominio.