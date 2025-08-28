Familia sufre violento turbazo en su vivienda en San Bernardo: fue amarrada y golpeada
Seis delincuentes ingresaron al domicilio, desde donde se llevaron distintas especies avaluadas en $8 millones.

En horas de esta madrugada, una familia sufrió un violento robo en el modo ‘turbazo’ en su vivienda por parte de un grupo de sujetos armados en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.
De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 02:30 horas, cuando un padre, madre y tres hijos estaban durmiendo.
Fue en ese momento en que despertaron de golpe con la irrupción de seis personas, quienes habrían entrado por un muro trasero del inmueble, ubicado dentro de un condominio.
En el lugar, amarraron y golpearon a la familia para luego huir con cerca de $8 millones en distintas especies. La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de realizar las diligencias respectivas.