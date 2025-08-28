;

Hombre es asesinado a balazos dentro de un minimarket en Santiago Centro

La víctima, de 46 años y que registraba antecedentes policiales, fue atacada por sorpresa.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Hombre es asesinado a balazos dentro de un minimarket en Santiago Centro

Hombre es asesinado a balazos dentro de un minimarket en Santiago Centro

01:10

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante este miércoles, un ciudadano colombiano de 46 años fue asesinado a balazos al interior de un minimarket ubicado en calle San Pablo, entre calle Maipú y Esperanza, en Santiago Centro.

Revisa también:

ADN

Según los primeros antecedentes, la víctima —que llevaba 15 años residiendo en Chile y vivía en el barrio Yungay— se encontraba en el local cuando un sujeto llegó a pie, se detuvo frente al negocio y abrió fuego en su contra.

La fiscal del Grupo ECOH del Ministerio Público, Lucía Valdivia, detalló que la víctima vivía en las cercanías del sector y que “tiene algunos antecedentes, pero que son registros internos de la fiscalía. Condenas no tiene”.

La investigación quedó a cargo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, que desarrolla diversas diligencias para dar con el paradero del atacante.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad