Hombre es asesinado a balazos dentro de un minimarket en Santiago Centro

Durante este miércoles, un ciudadano colombiano de 46 años fue asesinado a balazos al interior de un minimarket ubicado en calle San Pablo, entre calle Maipú y Esperanza, en Santiago Centro.

Según los primeros antecedentes, la víctima —que llevaba 15 años residiendo en Chile y vivía en el barrio Yungay— se encontraba en el local cuando un sujeto llegó a pie, se detuvo frente al negocio y abrió fuego en su contra.

La fiscal del Grupo ECOH del Ministerio Público, Lucía Valdivia, detalló que la víctima vivía en las cercanías del sector y que “tiene algunos antecedentes, pero que son registros internos de la fiscalía. Condenas no tiene”.

La investigación quedó a cargo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, que desarrolla diversas diligencias para dar con el paradero del atacante.