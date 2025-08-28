Hombre es asesinado a balazos dentro de un minimarket en Santiago Centro
La víctima, de 46 años y que registraba antecedentes policiales, fue atacada por sorpresa.
Hombre es asesinado a balazos dentro de un minimarket en Santiago Centro
01:10
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Durante este miércoles, un ciudadano colombiano de 46 años fue asesinado a balazos al interior de un minimarket ubicado en calle San Pablo, entre calle Maipú y Esperanza, en Santiago Centro.
Revisa también:
Según los primeros antecedentes, la víctima —que llevaba 15 años residiendo en Chile y vivía en el barrio Yungay— se encontraba en el local cuando un sujeto llegó a pie, se detuvo frente al negocio y abrió fuego en su contra.
La fiscal del Grupo ECOH del Ministerio Público, Lucía Valdivia, detalló que la víctima vivía en las cercanías del sector y que “tiene algunos antecedentes, pero que son registros internos de la fiscalía. Condenas no tiene”.
La investigación quedó a cargo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, que desarrolla diversas diligencias para dar con el paradero del atacante.