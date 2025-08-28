;

La reacción de Vicente Pizarro al frustrado regreso de Gustavo Quinteros a la banca de Colo Colo

El volante habló en la previa del Superclásico y abordó la necesidad de encontrar un nuevo entrenador para el “Cacique”.

Este jueves, se realizó la tradicional conferencia de capitanes en la previa del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. Por el lado de los albos, asistió el volante Vicente Pizarro, quien adelantó el partido de este domingo y se refirió a la búsqueda de un nuevo entrenador para el “Cacique”.

“Es una semana distinta, sabemos lo que son este tipo de partidos. Más allá del momento creo que es una semana en la que se viven otras cosas, uno prepara de otra manera el partido. Son clásicos que uno tiene que ganar y creo que Colo Colo tiene la obligación de salir a buscarlo”, comenzó declarando.

Respecto a la llegada de un nuevo técnico, el mediocampista de 22 años agregó: “Esperemos que pronto pueda llegar un entrenador. En este momento están los profes (Hugo González y Luis Pérez) trabajando muy bien con nosotros, así que creo que llegaremos de muy buena forma al día del partido. Tenemos la obligación de ganar”.

“Estamos a la espera de que llegue cualquier técnico. Han sonado nombres obviamente, pero estamos enfocados en el partido. Esta semana es bastante especial y no tenemos tiempo de pensar en esas cosas. El foco hoy está cien por ciento en el Superclásico. Los dirigentes verán el tema del entrenador", complementó.

A pesar de esquivar el tema, Pizarro apuntó a un nombre en particular: Gustavo Quinteros, quien se bajó de la carrera por asumir la banca de Colo Colo. “A Gustavo lo conozco mucho, es el técnico que me hizo debutar y dar mis primeros pasos, pero más que eso no puedo decir. Gustavo me ayudó mucho en mi carrera, me hizo crecer mucho y esperemos que pronto la dirigencia pueda llegar a un acuerdo con quien sea”, afirmó.

Por último, el formado en los albos valoró el regreso de Arturo Vidal para enfrentar a la U. “Arturo es muy importante para nosotros, un jugador de mucha jerarquía que sabe de estos momentos. Es un líder dentro del grupo y tenerlo de vuelta es un aporte muy grande para el equipo”, sentenció.

