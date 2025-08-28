Assadi confía en la resolución de Conmebol tras los incidentes en Avellaneda: “No es sentirnos clasificados, pero lo merecemos” / ALEJANDRO PAGNI

Este jueves se desarrolló la “conferencia de capitanes” previa al Superclásico, donde esta vez tanto Colo Colo como la U de Chile optaron por privilegiar a sus figuras jóvenes.

Del lado de los azules, apareció Lucas Assadi, que valoró su presente en el elenco universitario laico, más aún desde que fue titular en el anterior choque con los albos. “De ahí en adelante me he sentido muy bien, aportando al equipo. No sé si es un cambio radical, pero si se ha notado en cancha que hay un cambio. He hecho cosas diferentes y se ha notado en la cancha”, planteó, apuntando a la presión con que llegan al cruce en el Monumental.

“Estamos obligados a ganar este partido, por lo que es el clásico y la tabla. No dependemos de nosotros, es una obligación ganar este partido y todos los que quedan”, dijo, descartando que el haber ganado en Pedreros el año pasado les dé ventaja.

“Es una semana distinta por ser clásico, se entrena de una manera diferente y se siente diferente. Por lo que pasó el año pasado, no sé si vamos más relajados, vamos de la misma manera”, planteó Lucas Assadi, valorando también su citación a La Roja para el cierre de Eliminatorias.

“Se me han dado las cosas últimamente, me siento como un líder dentro de la cancha. Trato de ayudar de la mejor manera a mi equipo. También quiero llevarlo a la selección, hacerlo de la mejor manera en este nuevo proceso, somos varios los nuevos jugadores y me lo tomo con mucha responsabilidad, con carácter y muchas ganas de todo”, enfatizó el “10″ azul.

Lucas Assadi y la expectativa ante el fallo de Conmebol

El volante de la U de Chile se expresó por primera vez ante todo lo ocurrido en Avellaneda con la cancelación del partido ante Independiente por Copa Sudamericana.

“Fue un momento difícil. Condenamos la violencia de cualquier tipo y de donde venga. No sabíamos lo que pasaba, nos informábamos dentro del camarín por las redes sociales. Después ya más tranquilos supimos un poco más y nos hemos mantenido preocupados de los que se quedaron allá. Lo superamos dándole un triunfo a la gente. Esa es la mejor manera de abstraerse de todo lo que pasó”, planteó, confiado en que Conmebol pueda darles el paso a cuartos de final.

“No es sentirnos clasificados, pero sí lo merecemos, por todas las cosas que pasaron. Vamos partido a partido, eso sí, después veremos lo que sigue. Estamos preocupados de lo que viene”, cerró el mediocampista de 21 años.