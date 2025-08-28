A través del canal oficial de YouTube del Campeonato Chileno, la ANFP liberó los audios del VAR de la victoria de Universidad Católica por 2-0 ante Unión Española en el estreno del Claro Arena, en un partido que estuvo marcado por un discutido penal anulado a los “Hispanos”.

Al minuto 31 del compromiso, Pablo Aránguiz cayó en el área cruzada tras un contacto de Diego Corral y el árbitro Rodrigo Carvajal no dudo en pitar la pena máxima. Sin embargo, tras ver la jugada, el réferi decidió retractarse y no cobrar el penal a favor de Unión.

“El árbitro, en correcta posición, observa un contacto entre el pie del defensor y el pie del delantero, por lo que decide sancionar penal sin amonestación", explica el video publicado por la ANFP.

“El VAR, en su chequeo protocolar de penal, analiza diferentes ángulos, velocidades y consideraciones técnicas, apreciando que efectivamente existe un contacto leve en la punta del pie del delantero, pero que de ninguna manera tiene la fuerza ni la intensidad suficiente para generar la caída del jugador, quien exagera la consecuencia de la situación", agregaron.

Luego, en el diálogo entre el árbitro y los jueces del videoarbitraje, se escucha: “Rodrigo, te recomiendo off-field review por no penal. Fíjate que puede haber un contacto de punta con punta muy mínimo, pero el jugador flecta las piernas y se deja caer”.

“Tampoco es tarjeta amarilla por simular. Ese contacto no lo hace caer. Voy con balón a tierra, decisión final, no penal”, responde Carvajal.