ANFP confirma al árbitro para el Superclásico entre Colo Colo y la U: este es su historial con ambos clubes
Cristián Garay será el encargado de impartir justicia en el duelo entre albos y azules en el Estadio Monumental.
Colo Colo y Universidad de Chile animarán este domingo una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.
Para este trascendental encuentro, la ANFP dio a conocer en las últimas horas al árbitro que impartirá justicia en el duelo entre albos y azules en el Estadio Monumental.
Se trata de Cristián Garay, quien dirigió hace pocas semanas al “Cacique” en el otro clásico jugado ante Universidad Católica, donde el entonces equipo dirigido por Jorge Almirón cayó por 4-1 en Macul.
El juez estará acompañado por Claudio Urrutia y Alejandro como jueces asistentes, mientras que Héctor Jona será el cuarto árbitro. En tanto, en el VAR estarán Diego Flores, Eric Pizarro y Christian Schiemann.
El historial de Cristián Garay dirigiendo Superclásicos
El réferi FIFA ha impartido justicia en el partido entre Colo Colo y la U en dos ocasiones. Su primera experiencia fue en marzo del 2023, cuando ambos equipos igualaron 0-0 en el Estadio Monumental.
Un año más tarde, Garay volvió a dirigir el Superclásico en agosto del 2024, donde albos y azules tampoco se hicieron daño y empataron sin goles en el Nacional.
En lo que respecta solo a Colo Colo, el juez le ha dirigido un total de 20 partidos al “Cacique”, con un saldo de 6 triunfos, 6 empates y 8 derrotas.
Por otro lado, Cristian Garay cuenta con 24 encuentros dirigiendo a la U, con un saldo de 12 victorias, 6 empates y 6 derrotas.