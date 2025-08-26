;

ANFP confirma al árbitro para el Superclásico entre Colo Colo y la U: este es su historial con ambos clubes

Cristián Garay será el encargado de impartir justicia en el duelo entre albos y azules en el Estadio Monumental.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Colo Colo y Universidad de Chile animarán este domingo una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

Para este trascendental encuentro, la ANFP dio a conocer en las últimas horas al árbitro que impartirá justicia en el duelo entre albos y azules en el Estadio Monumental.

Revisa también:

ADN

Se trata de Cristián Garay, quien dirigió hace pocas semanas al “Cacique” en el otro clásico jugado ante Universidad Católica, donde el entonces equipo dirigido por Jorge Almirón cayó por 4-1 en Macul.

El juez estará acompañado por Claudio Urrutia y Alejandro como jueces asistentes, mientras que Héctor Jona será el cuarto árbitro. En tanto, en el VAR estarán Diego Flores, Eric Pizarro y Christian Schiemann.

El historial de Cristián Garay dirigiendo Superclásicos

El réferi FIFA ha impartido justicia en el partido entre Colo Colo y la U en dos ocasiones. Su primera experiencia fue en marzo del 2023, cuando ambos equipos igualaron 0-0 en el Estadio Monumental.

Un año más tarde, Garay volvió a dirigir el Superclásico en agosto del 2024, donde albos y azules tampoco se hicieron daño y empataron sin goles en el Nacional.

En lo que respecta solo a Colo Colo, el juez le ha dirigido un total de 20 partidos al “Cacique”, con un saldo de 6 triunfos, 6 empates y 8 derrotas.

Por otro lado, Cristian Garay cuenta con 24 encuentros dirigiendo a la U, con un saldo de 12 victorias, 6 empates y 6 derrotas.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad