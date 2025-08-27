Revelan el último mensaje que envió el ingeniero de Curacaví antes de ser asesinado por 5 delincuentes / Diego Martin

La Fiscalía formalizó este miércoles a cinco hombres acusados de participar en la muerte del ingeniero Michael Peñaloza Chávez, atropellado por delincuentes que intentaban robar su camioneta en su parcela de Curacaví, en el kilómetro 50 de la Ruta 68.

Minutos antes del crimen, Peñaloza alertó a sus vecinos a través del chat vecinal: “Vecinos... hoy se volvieron a meter a mi parcela, para abrir el auto esta vez. Sonaron las alarmas de la casa. Por la ropa son los mismos delincuentes de la semana pasada”.

El fiscal Leonardo Tapia relató que el principal imputado, Esabú Esteban Muñoz Escobar (24 años), se subió a la camioneta Dongfeng T5 Evo y embistió al dueño: “Aceleré, boté el portón y en lo que voy saliendo el hombre se me tira por delante de la camioneta. Yo pasé, no más”.

Además y según LUN, Muñoz buscó en Google si el vehículo tenía GPS, por miedo a ser rastreado.

Quedaron en prisión preventiva

Ocho días antes, la misma banda había ingresado a la vivienda a través de un forado en el cerco perimetral, llevándose televisores, relojes, dinero, perfumes de marca y la llave del vehículo, preparándose así para el segundo robo.

Durante la madrugada del 19 de agosto, el grupo cortó la luz y trató de abrir el portón con herramientas, mientras Peñaloza intentaba proteger su propiedad.

Tras el atropello, los imputados discutieron qué hacer con la camioneta, decidiendo finalmente quemarla en la Cuesta Lo Prado, usando bencina extraída de una motocicleta. El fiscal destacó que los cinco detenidos quedaron en prisión preventiva, mientras continúa la investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente.