;

Revelan el último mensaje que envió el ingeniero de Curacaví antes de ser asesinado por 5 delincuentes

La víctima compartió imágenes de los intrusos y alertó a su comunidad, sin imaginar que minutos después sería atropellado mortalmente.

Martín Neut

Revelan el último mensaje que envió el ingeniero de Curacaví antes de ser asesinado por 5 delincuentes

Revelan el último mensaje que envió el ingeniero de Curacaví antes de ser asesinado por 5 delincuentes / Diego Martin

La Fiscalía formalizó este miércoles a cinco hombres acusados de participar en la muerte del ingeniero Michael Peñaloza Chávez, atropellado por delincuentes que intentaban robar su camioneta en su parcela de Curacaví, en el kilómetro 50 de la Ruta 68.

Minutos antes del crimen, Peñaloza alertó a sus vecinos a través del chat vecinal: “Vecinos... hoy se volvieron a meter a mi parcela, para abrir el auto esta vez. Sonaron las alarmas de la casa. Por la ropa son los mismos delincuentes de la semana pasada”.

Revisa también:

ADN

El fiscal Leonardo Tapia relató que el principal imputado, Esabú Esteban Muñoz Escobar (24 años), se subió a la camioneta Dongfeng T5 Evo y embistió al dueño: “Aceleré, boté el portón y en lo que voy saliendo el hombre se me tira por delante de la camioneta. Yo pasé, no más”.

ADN

Diego Martin

Además y según LUN, Muñoz buscó en Google si el vehículo tenía GPS, por miedo a ser rastreado.

Quedaron en prisión preventiva

Ocho días antes, la misma banda había ingresado a la vivienda a través de un forado en el cerco perimetral, llevándose televisores, relojes, dinero, perfumes de marca y la llave del vehículo, preparándose así para el segundo robo.

Durante la madrugada del 19 de agosto, el grupo cortó la luz y trató de abrir el portón con herramientas, mientras Peñaloza intentaba proteger su propiedad.

Tras el atropello, los imputados discutieron qué hacer con la camioneta, decidiendo finalmente quemarla en la Cuesta Lo Prado, usando bencina extraída de una motocicleta. El fiscal destacó que los cinco detenidos quedaron en prisión preventiva, mientras continúa la investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad