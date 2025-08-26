Detienen a presuntos autores de la encerrona contra reconocido relator Ernesto Díaz Correa en San Bernardo / Hans Scott

Durante este martes, Carabineros logró la detención de los presuntos responsables de la encerrona que sufrió el relator deportivo de radio Cooperativa, Ernesto Díaz Correa, en la comuna de San Bernardo.

El hecho que afectó al comunicador ocurrió el lunes, cuando fue abordado por tres sujetos armados que le robaron su vehículo Mazda 6, además de su celular y sus llaves.

La captura de los individuos se concretó luego de que participaran en otro asalto a mano armada contra voluntarios de Bomberos en una estación de servicio Shell en la misma comuna.

Según los antecedentes preliminares, los detenidos se movilizaban en un automóvil con encargo por robo con intimidación. Además, dos de los detenidos mantienen órdenes de detención vigentes.

En el operativo, apoyado por un helicóptero institucional, fueron aprehendidos cinco sujetos. Carabineros incautó un arma de fuego con cargador extendido, un armamento simulado y logró recuperar el vehículo sustraído.