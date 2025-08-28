;

Con cuatro convocados desde el extranjero: Chile oficializa su nómina para amistoso en Brasil con miras al Mundial Sub 20

Lautaro Millán, atacante de Independiente de Avellaneda, es el nombre que más sorprendió.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

A menos de un mes del Mundial Sub 20 de fútbol que se realizará en nuestro país, La Roja agendó tres nuevos partidos de preparación de cara a la cita planetaria.

La selección chilena juvenil se enfrentará a Arabia Saudita, Corea del Sur y Nigeria. El primero de estos duelos se disputará en Brasil, mientras que los otros dos se jugarán en suelo nacional.

Revisa también:

ADN

Para estos amistosos, Nicolás Córdova entregó su nómina de futbolistas, donde incluyó varias sorpresas que podrían anticipar la lista definitiva de jugadores que representarán al país en el Mundial.

La convocatoria que más llamó la atención fue la de Lautaro Millán, delantero de Independiente de Avellaneda, nacido en Argentina pero con padre chileno, lo que lo hace seleccionable. Además, destacan las ausencias de Iván Román y Damián Pizarro.

La nómina de Chile para últimos amistoso previos al Mundial Sub 20

Arqueros

  • Ignacio Sáez (Universidad de Chile)
  • Martín Contreras (Universidad Católica)
  • Sebastián Mella (Huachipato)
  • Gabriel Maureira (Colo Colo)

Defensas

  • Milovan Celis (Unión Española)
  • Bruno Torres (Colo Colo)
  • Nicolás Suárez (Colo Colo)
  • Matías Pérez (Lecce, ITA)
  • Felipe Faundez (O’Higgins)
  • Sebastián Arancibia (Universidad Católica)
  • Simón Pinto (Independiente, ARG)
  • Patricio Romero (Colo Colo)
  • Benjamín Pérez (Colo Colo)

Volantes

  • Gabriel Pinto (O’Higgins)
  • Nicolás Cárcamo (Huachipato)
  • Joaquín Silva (Santiago Wanderers)
  • Flavio Moya (Universidad de Chile)
  • Mario Sandoval (Audax Italiano)
  • Agustín Arce (Deportes Limache)
  • Lautaro Millán (Independiente, ARG)

Delanteros

  • Vicente Álvarez (Unión San Felipe)
  • Willy Chatiliez (CD Huesca, ESP)
  • Diego Corral (Universidad Católica)
  • Francisco Rossel (Universidad Católica)
  • Giovanny Ávalos (Ñublense)
  • Rodrigo Godoy (O’Higgins)
  • Francisco Marchant (Colo Colo)

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad