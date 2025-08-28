Con cuatro convocados desde el extranjero: Chile oficializa su nómina para amistoso en Brasil con miras al Mundial Sub 20
Lautaro Millán, atacante de Independiente de Avellaneda, es el nombre que más sorprendió.
A menos de un mes del Mundial Sub 20 de fútbol que se realizará en nuestro país, La Roja agendó tres nuevos partidos de preparación de cara a la cita planetaria.
La selección chilena juvenil se enfrentará a Arabia Saudita, Corea del Sur y Nigeria. El primero de estos duelos se disputará en Brasil, mientras que los otros dos se jugarán en suelo nacional.
Para estos amistosos, Nicolás Córdova entregó su nómina de futbolistas, donde incluyó varias sorpresas que podrían anticipar la lista definitiva de jugadores que representarán al país en el Mundial.
La convocatoria que más llamó la atención fue la de Lautaro Millán, delantero de Independiente de Avellaneda, nacido en Argentina pero con padre chileno, lo que lo hace seleccionable. Además, destacan las ausencias de Iván Román y Damián Pizarro.
La nómina de Chile para últimos amistoso previos al Mundial Sub 20
Arqueros
- Ignacio Sáez (Universidad de Chile)
- Martín Contreras (Universidad Católica)
- Sebastián Mella (Huachipato)
- Gabriel Maureira (Colo Colo)
Defensas
- Milovan Celis (Unión Española)
- Bruno Torres (Colo Colo)
- Nicolás Suárez (Colo Colo)
- Matías Pérez (Lecce, ITA)
- Felipe Faundez (O’Higgins)
- Sebastián Arancibia (Universidad Católica)
- Simón Pinto (Independiente, ARG)
- Patricio Romero (Colo Colo)
- Benjamín Pérez (Colo Colo)
Volantes
- Gabriel Pinto (O’Higgins)
- Nicolás Cárcamo (Huachipato)
- Joaquín Silva (Santiago Wanderers)
- Flavio Moya (Universidad de Chile)
- Mario Sandoval (Audax Italiano)
- Agustín Arce (Deportes Limache)
- Lautaro Millán (Independiente, ARG)
Delanteros
- Vicente Álvarez (Unión San Felipe)
- Willy Chatiliez (CD Huesca, ESP)
- Diego Corral (Universidad Católica)
- Francisco Rossel (Universidad Católica)
- Giovanny Ávalos (Ñublense)
- Rodrigo Godoy (O’Higgins)
- Francisco Marchant (Colo Colo)