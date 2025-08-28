Boca Juniors ha estado atravesando temporadas complicadas en el fútbol argentino y a nivel internacional. Incluso en esta temporada ni siquiera pudo disputar la Copa Libertadores, algo mínimo dentro de la exigencia del club.

Muchas de las críticas al momento que vive el conjunto “xeneize” se le atribuyen a su actual mandamás, Juan Román Riquelme, ídolo máximo de la institución como futbolista, pero que ha sumado detractores por sus decisiones como dirigente.

Durante la jornada de este jueves, fue el propio presidente de Argentina, Javier Milei, quien apuntó duramente contra el timonel de Boca durante una conferencia en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

“Al presidente de Boca lo eligió un hincha de River”, ironizó el político, llegando incluso a señalar a ciertas personas presentes, acusándolas de haber votado por Riquelme en las elecciones donde se presentó como candidato.

Si bien Milei es confeso hincha de Boca Juniors, han sido reiteradas las ocasiones en las que ha emplazado a Juan Román Riquelme, en parte por las diferentes ideologías políticas que representan cada uno.