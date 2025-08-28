;

VIDEO. En la UC no descartan aún a Fernando Zampedri para el duelo ante Cobresal: “Lo vamos a esperar”

Daniel Garnero afirmó en conferencia de prensa que están a la espera de su evolución tras salir lesionado en la inauguración del Claro Arena.

Javier Catalán

FOTO: DIEGO MARTIN/ AGENCIAUNO

FOTO: DIEGO MARTIN/ AGENCIAUNO / Diego Martin

Con la inauguración del Claro Arena y los buenos resultados que ha obtenido Daniel Garnero desde que asumió la banca, en Universidad Católica el ambiente es de optimismo de cara a lo que resta del Campeonato Nacional 2025.

Este jueves, en conferencia de prensa, el entrenador de los cruzados anticipó el siguiente desafío de sus dirigidos, quienes deberán recibir a Cobresal en la precordillera, en un duelo clave en la lucha por torneos internacionales.

No me gusta la palabra final. Es un partido importantísimo y es fundamental que sepamos eso, que el próximo partido siempre es el más importante. Si tenemos un buen resultado, nos dará confianza para lo que venga”, comenzó diciendo.

Acerca de la lesión de Fernando Zampedri y la posibilidad de que llegue al duelo ante los mineros, señaló: “Lo vamos a esperar. Es un jugador importante dentro del plantel, pero a veces no le toca estar y el resto tiene que estar preparado para estar a la altura de la situación. Reemplazar a este tipo de jugador no es cosa sencilla”.

Me gustan los futbolistas que pueden cumplir distintas funciones en el campo. Me gusta más cuando puedes cambiar sin hacer ninguna modificación externa durante el partido. Tomás (Asta-Buruaga) es uno de esos jugadores”, continuó.

Al ser consultado sobre la resolución de la Conmebol en torno a la barbarie de Avellaneda, sentenció que “es muy difícil la definición que tienen que tomar, porque cualquier decisión va a traer cuestionamientos. Es una lástima lo que pasó. Para los que estamos en el fútbol es una pena que un partido no se pueda resolver en la cancha”.

