Sin público en tribunas: La Roja Sub 20 oficializa sus tres últimos amistosos previos al Mundial

El elenco nacional disputará dos juegos en suelo nacional y otro en Brasil.

Carlos Madariaga

Sin público en tribunas: La Roja Sub 20 oficializa sus tres últimos amistosos previos al Mundial

Sin público en tribunas: La Roja Sub 20 oficializa sus tres últimos amistosos previos al Mundial

La selección chilena sub 20 afronta la recta final de su preparación, a un mes de su debut en el Mundial de la categoría que se disputará en suelo nacional.

Al respecto, la ANFP oficializó los tres últimos amistosos que disputará el elenco de Nicolás Cordova previo a su estreno en la cita planetaria, el sábado 27 de septiembre, ante Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional.

Tal como adelantó ADN Deportes, La Roja Sub 20 aprovechará el viaje de la adulta a Brasil y jugará a las 10:00 horas del lunes 8 de septiembre ante su similar de Arabia Saudita en São Paulo.

Tras ello, la selección chilena regresará al país, donde disputará otros dos amistosos, a puertas cerradas.

Uno será el domingo 14 de septiembre, en Quilin, ante Corea del Sur, a contar de las 17:00 horas.

El último amistoso preparatorio de La Roja Sub 20 será a las 11:00 horas del sábado 20 de septiembre, contra Nigeria, en el Monasterio Celeste, en Rancagua.

