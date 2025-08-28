Agosto se despide con lluvias en Santiago: este es el “día clave” en que volverán las precipitaciones / Diego Martin

Tras varios días con cielos despejados y máximas por sobre los 20 grados, Santiago registrará un descenso en las temperaturas durante este jueves, lo cual dará paso a un nuevo frente de lluvias.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), esta jornada tendrá cielos nublados y una máxima de solo 14 grados.

Este panorama se repetirá durante el viernes 29 de agosto, jornada en la cual se espera que inicien las precipitaciones en la región Metropolitana.

Lluvia en Santiago

En tanto, el portal meteorológico Meteored detalla que desde este jueves se formará una baja segregada que se desplazará hacia el centro-norte del país.

Este sistema en altura arrastrará humedad, generando así precipitaciones débiles en sectores de la zona central, aunque con mayor intensidad en sectores cordilleranos.

Además, se espera que la lluvia se intensifique entre este viernes y el domingo 31 de agosto, puesto que la interacción entre la baja en altura y el aire frío en superficie favorecería el desarrollo de nubosidad más compacta y chubascos intermitentes en varias ciudades.

No obstante, enfatizaron en que no se esperan precipitaciones de gran magnitud en la costa, pero que en valles interiores y precordillera sí podrían registrar acumulados más relevantes.