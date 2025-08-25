;

Tras intenso frío: el día clave en que Santiago vivirá una jornada casi veraniega en pleno invierno

Santiago pasará de madrugadas gélidas a tardes con altas temperaturas.

Nelson Quiroz

Tras intenso frío: el día clave en que Santiago vivirá una jornada casi veraniega en pleno invierno

Tras intenso frío: el día clave en que Santiago vivirá una jornada casi veraniega en pleno invierno / Agencia Uno

Este lunes 25 de agosto marcará un contraste inusual en la capital: tras una madrugada gélida que dejó la mínima en apenas 1°C en Santiago centro y 1,4°C en Pudahuel, la ciudad se prepara para una tarde con temperaturas que rozarán los 27°C, más propias de noviembre que de pleno invierno.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, la jornada estará completamente despejada y se perfila como una de las más cálidas de la temporada.

ADN

Agencia Uno

El fenómeno se repetirá el martes 26, con una mínima de 3°C y una máxima proyectada de 26°C, confirmando una oscilación térmica marcada entre mañanas frías y tardes casi estivales.

Revisa también

ADN

Los días siguientes, en cambio, mostrarán un cambio brusco. El miércoles 27 se espera un rango de 5°C a 23°C, con nubosidad parcial hacia la tarde y noche. El jueves y viernes llegarán con un marcado descenso en las máximas —18°C y 15°C respectivamente— y cielos cubiertos.

Para el fin de semana del 30 y 31 de agosto, el pronóstico anticipa mínimas cercanas a los 4°C y máximas que se moverán entre 16°C y 20°C, condiciones más acordes al cierre del invierno.

De acuerdo con Accuweather, la sensación térmica este lunes alcanzará los 26°C, con un índice UV moderado (5.0) y sin probabilidad de lluvias. La baja humedad y los cielos despejados explican la amplitud térmica que vive la capital, fenómeno habitual en la zona central, pero que sorprende por la magnitud en pleno mes de agosto.

En contraste con Santiago, otras ciudades amanecieron con temperaturas mucho más bajas: Punta Arenas registró 0,1°C a las 03:22 y Tobabala 1,9°C a las 05:35.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad