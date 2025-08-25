Tras intenso frío: el día clave en que Santiago vivirá una jornada casi veraniega en pleno invierno / Agencia Uno

Este lunes 25 de agosto marcará un contraste inusual en la capital: tras una madrugada gélida que dejó la mínima en apenas 1°C en Santiago centro y 1,4°C en Pudahuel, la ciudad se prepara para una tarde con temperaturas que rozarán los 27°C, más propias de noviembre que de pleno invierno.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, la jornada estará completamente despejada y se perfila como una de las más cálidas de la temporada.

Agencia Uno Ampliar

El fenómeno se repetirá el martes 26, con una mínima de 3°C y una máxima proyectada de 26°C, confirmando una oscilación térmica marcada entre mañanas frías y tardes casi estivales.

Los días siguientes, en cambio, mostrarán un cambio brusco. El miércoles 27 se espera un rango de 5°C a 23°C, con nubosidad parcial hacia la tarde y noche. El jueves y viernes llegarán con un marcado descenso en las máximas —18°C y 15°C respectivamente— y cielos cubiertos.

Para el fin de semana del 30 y 31 de agosto, el pronóstico anticipa mínimas cercanas a los 4°C y máximas que se moverán entre 16°C y 20°C, condiciones más acordes al cierre del invierno.

De acuerdo con Accuweather, la sensación térmica este lunes alcanzará los 26°C, con un índice UV moderado (5.0) y sin probabilidad de lluvias. La baja humedad y los cielos despejados explican la amplitud térmica que vive la capital, fenómeno habitual en la zona central, pero que sorprende por la magnitud en pleno mes de agosto.

En contraste con Santiago, otras ciudades amanecieron con temperaturas mucho más bajas: Punta Arenas registró 0,1°C a las 03:22 y Tobabala 1,9°C a las 05:35.