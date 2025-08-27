;

Chile será anfitrión de la Conferencia Mundial de Geoparques de la Unesco: “Nos vamos a transformar en una vitrina mundial”

El evento llega en un momento especial de la mano del Geoparque Kutralkura.

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con el gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, sobre el nuevo geoparque Kütralkura.

Este espacio, el único de su especie en Chile, es reconocido por la Unesco, siendo un verdadero hito a nivel nacional. Además, del 8 al 12 de septiembre se realizará la Conferencia Mundial de Geoparques de la Unesco en La Araucanía.

El invitado detalló valoró ser anfitriones de este evento, reconociendo que ha sido un verdadero desafío pero un honor.

Respecto al geoparque, explicó que se trata de “un sitio geológico de importancia e interés internacional que tiene que ver con puntos de planeta que permiten la observación, el análisis, la investigación y el estudio”.

“Estamos hablando de laboratorios vivos de 450 millones de años, pero que además se conectan con nuestra cultura ancestral. Eso le da un valor mucho más relevante”, añadió.

Bajo esta línea, el especialista destacó que “esta región tiene un potencial absolutamente ilimitado y desconocido”.

Y si bien son varios los aspectos naturales y científicos a destacar, también se pone hincapié en el impulso económico y del desarrollo turístico.

“Durante una semana nos vamos a transformar en una vitrina mundial”, expuso Saffirio, remarcando la importancia de este tipo de congresos.

De todas formas, apeló que el futuro “va a ser responsabilidad nuestra” respecto al desarrollo económico y turístico.

“Si hacemos las cosas bien vamos a lograr que La Araucanía se conozca por su riqueza y no por la pobreza de sus confrontaciones”, complementó.

En este sentido, valora la fortaleza de un “paisaje humano” que va de la mano con la grandeza natural que logra captar la atención en el extranjero.

El gobernador mencionó que “todos los geositios que están considerados en Kütralkura están ubicados en espacios de los que forma parte el mundo pewenche”.

