Alerta en la Contraloría: Dorothy Pérez recibe aumento histórico de seguridad ante alza de criminalidad organizada

La titular de la Contraloría General de la República (CGR), Dorothy Pérez, contará con un reforzamiento inédito en sus medidas de seguridad tras un análisis realizado por el departamento de seguridad interna del organismo y la Policía de Investigaciones (PDI).

La decisión responde al incremento de la criminalidad organizada en el país y a los ámbitos de control en los que el ente fiscalizador ha profundizado recientemente, recogió Informe Especial de TVN.

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Entre las medidas destacan un aumento en la dotación de Protectores de Personas Importantes (PPI), los guardaespaldas que acompañan a la contralora, así como la sustitución del automóvil institucional, reemplazando el Hyundai con casi diez años de uso por un vehículo de mayor estándar.

El reforzamiento también incluye mejoras en la seguridad del edificio de Teatinos 56, con controles de acceso más estrictos y ajustes en la infraestructura interna.

Además, se consideraron como potenciales flancos los temas fiscalizados por la CGR, como controles de drogas en Carabineros, irregularidades en cárceles administradas por Gendarmería, problemas en la entrega de permisos de armas en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y pérdida de estupefacientes en hospitales públicos.

Si bien no existen amenazas directas contra Pérez, el contexto de aumento de delitos graves en el país motivó esta decisión, que marca un precedente en la historia de la Contraloría: es la primera vez que un contralor general dispone de un nivel de protección tan elevado.

La contralora también realiza visitas frecuentes a Valparaíso, donde se encuentra el Congreso Nacional, por lo que los desplazamientos desde Santiago y de regreso fueron considerados como posibles puntos de riesgo dentro del análisis de seguridad.

Desde la Contraloría confirmaron la información al citado medio, aunque declinaron entregar detalles sobre el reforzamiento por tratarse de materias reservadas.