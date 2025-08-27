;

Se cierra la lista: de estos cinco nombres saldría el nuevo entrenador de Colo Colo

Según información de ADN Deportes, estos son los candidatos que generan más consenso en Blanco y Negro.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Han sido semanas convulsas en Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón como director técnico del club.

Desde Blanco y Negro no tardaron en moverse para encontrar al reemplazante del argentino y, durante este miércoles, confirmaron que el sábado 30 de agosto se definirá al nuevo DT del “Cacique”.

Según información de ADN Deportes, son cinco los entrenadores que integran la carpeta final de candidatos, donde el consenso general apunta al regreso de Gustavo Quinteros, quien actualmente se encuentra sin club tras ser destituido del Gremio de Brasil.

Desde más atrás aparece Fernando Ortiz, argentino con pasos destacados en México, donde dirigió a América, Monterrey y, más recientemente, a Santos Laguna, donde no obtuvo buenos resultados. Otro de los nombres es Francisco “Chiqui” Arce, paraguayo con amplia experiencia en clubes de su país y también en la selección nacional.

Uno de los que más llamó la atención fue Zé Ricardo, entrenador brasileño que ha dirigido a equipos como Flamengo, Cruzeiro, Botafogo y Vasco da Gama, aunque en su palmarés solo figura un Campeonato Carioca.

Por último, el de mayor renombre es Gerardo “Tata” Martino, experimentado técnico argentino que en su carrera ha dirigido al FC Barcelona y a las selecciones de Argentina, México y Paraguay.

Tal como confirmaron desde Blanco y Negro, la decisión sobre quién será el nuevo entrenador de Colo Colo se tomará este sábado en una reunión extraordinaria de directorio, y el DT no debería salir de los nombres ya mencionados.

