Condenan a Gabriel Ruiz-Tagle por uso de información privilegiada en Blanco y Negro

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dictó veredicto condenatorio contra Gabriel Ruiz-Tagle por infringir el artículo 60 letra e de la Ley de Mercado de Valores, al vender acciones de Blanco y Negro con información privilegiada en mayo de 2018, cuando era director —y luego presidente— de la concesionaria que administra a Colo Colo.

Según detalló el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, el 28 de mayo de 2018 Ruiz-Tagle vendió cerca de 4 a 4,5 millones de acciones por aprox. $1.200 millones, antes de que el mercado conociera los estados financieros que él ya había revisado. “Para el tribunal existe un reproche (…) vendió cuatro millones de acciones habiendo obtenido información privilegiada”, dijo.

El tribunal absolvió al acusado respecto de una compra de acciones realizada en el mismo periodo, pero condenó la venta por su “gravedad” en materia bursátil, consigna La Tercera.

Cómo se configuró el delito, según la fiscalía

Entre abril y mayo de 2018 Ruiz-Tagle acumuló cerca de 5 millones de acciones.

Ruiz-Tagle de acciones. La mañana del 29 de mayo compró ~ 109 mil títulos y, horas después, vendió ~78% de su posición (dos tandas) vía BanChile LarrainVial .

compró ~ títulos y, horas después, de su posición (dos tandas) . Para la fiscalía, la transición súbita de comprador a vendedor se explicó por el conocimiento previo de los estados financieros .

se explicó por el . La alegación de “compra inadvertida” o desconocimiento del período de bloqueo para directores fue descartada: “Debía conocer la reglamentación y la ley”, puntualizó Retamal.

Penas solicitadas y próximos pasos

La fiscalía pidió aplicar el marco vigente en 2018 (antes del aumento de sanciones): presidio menor en su grado medio (3 años) y 5 años de inhabilitación para integrar directorias de sociedades anónimas. La determinación de la pena se conocerá en la audiencia de lectura de sentencia.

La respuesta de la defensa

El abogado Hugo Rivera cuestionó la coherencia del fallo parcial: “Me llama la atención que se absuelva la compra y se condene la venta ocurridas en el mismo momento; es una moneda con dos caras, pero es una sola moneda”, afirmó.