¿Se cae Quinteros? Colo Colo suma un nuevo candidato a la banca y podría aplazar la elección del DT

El vicepresidente de Blanco y Negro, Eduardo Loyola, y el director Alfredo Stöhwing adelantaron que es probable que este miércoles no se defina al nuevo técnico del “Cacique”.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Getty Images

Getty Images

Colo Colo vive una jornada clave en la búsqueda de su nuevo entrenador. Esto porque la dirigencia de Blanco y Negro está reunida el Estadio Monumental para analizar el momento del equipo y, lo más relevante, definir al reemplazante de Jorge Almirón.

Si bien todo indicaba que Gustavo Quinteros era quien estaba más cerca de llegar a la banca de los albos, en las últimas horas aparecieron nuevas opciones que parecen haber congelado todo. Entre ellas, destaca el nombre de Fernando Ortiz.

Según información de ADN Deportes, el técnico argentino, reconocido por sus pasos por clubes como América de México y Monterrey, gusta a varios directivos del “Cacique” y se perfila como una alternativa seria para arribar a Macul.

Así lo dejo a entrever Alfredo Stöhwing, uno de los directores de Blanco y Negro, quien habló en la previa de la reunión y aseguró que es probable que este miércoles no se defina al nuevo DT de Colo Colo.

“Entiendo que son seis candidatos los que están en carpeta. Difícilmente hoy tengamos al reemplazante. Considero que hay que hacerlo lo antes posible, pero por hacer las cosas rápidas no hay que hacerlas mal. Tratar de analizar todas las cosas del club y tomas las decisiones más eficientes para Colo Colo y sus hinchas siempre”, comentó.

En esa misma línea, el vicepresidente de la concesionaria, Eduardo Loyola, remarcó que decisión sobre el próximo DT de Colo Colo se puede alargar hasta la próxima semana. “A veces no hay que apurar. Si no es hoy, será pasado mañana o el lunes. Lo ideal es un consenso para la brevedad posible“, afirmó.

