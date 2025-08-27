La UC denuncia destrozos de sus hinchas en la inauguración del Claro Arena: “Debemos mejorar”

Universidad Católica vivió una verdadera el pasado fin de semana en la inauguración de su nuevo estadio, el Claro Arena. El renovado recinto de San Carlos de Apoquindo tuvo aforo completo y el elenco cruzado logró imponerse por 2-0 a Unión Española.

Sin embargo, no todo fue celebración en la precordillera. Esto porque Cruzados informó algunos asientos ubicados en la tribuna Mario Lepe bajo fueron destruidos por hinchas del club en el duelo frente a los “Hispanos”.

“Seguimos felices y cómo no... si el sábado vivimos una fiesta hermosa en el estreno del Claro Arena, pero también hay cosas negativas que contar y que debemos mejorar”, comunicó la UC a través de sus redes sociales.

“Es que después del primer partido en nuestra nueva casa tuvimos que reemplazar asientos que los hinchas destruyeron en la tribuna Mario Lepe bajo”, agregaron.

Finalmente, desde Cruzados realizaron un llamado de cara al próximo ante Cobresal por la fecha 22 del Campeonato Nacional. “El llamado para este sábado (y para siempre) es a cuidar entre todos nuestro nuevo estadio y vivir esta nueva forma de ver fútbol”, sentenciaron.