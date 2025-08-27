La advertencia de Carlos Caszely sobre el nuevo entrenador de Colo Colo: “El que venga...”

El histórico exdelantero de Colo Colo, Carlos Caszely, abordó la búsqueda de los albos de un nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón y anticipó el Superclásico del próximo domingo ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Respecto a los plazos para encontrar al nuevo técnico del “Cacique”, el “Rey del Metro Cuadrado” explicó que “lo único que sé es que hay cuatro en carrera. Da lo mismo que llegue ahora, este fin de semana o la próxima semana, porque el que venga lo más probable es que firme por un año y medio, no va a firmar por tres o cuatro meses".

“En ese tiempo él va a tener que ver cómo lo hace con el camarín y en este término de campeonato. De ahí tendrá que pensar en hacer su propio plantel", agregó.

En esa línea, Caszely advirtió que “los técnicos tienen que terminar su proceso, porque el que se va dice ‘no me dejan terminar’ y el que venga va a decir ‘yo no hice plantel’. Son un poco las contradicciones que existen en el fútbol chileno".

Además, señaló que el nuevo entrenador tendrá “mucha pega para sacar adelante a este Colo Colo. Ojalá este segundo semestre lo haga algo mejor”.

Carlos Caszely y el Superclásico

Por otro lado, el goleador histórico de los albos adelantó el duelo de este domingo ante la U y afirmó que “esta es una frase cliché, pero los clásicos son para ganarlo y son diferentes. Ojalá este fin de semana Colo Colo logre obtener un triunfo acá en el Monumental".

“La U anda muy bien, nadie lo puede negar. Pero así como Colo Colo bajó enormemente después del problema que tuvimos acá con Fortaleza, a lo mejor a la U le puede pasar lo mismo con la desgracia que le pasó“, agregó a raíz de los graves hechos de violencia durante el partido de los azules ante Independiente en Avellaneda.

De todas maneras, Caszely tuvo palabras para los hinchas de la U que fueron agredidos. “Le mando un gran abrazo a toda la hinchada azul, a la barra, a los hinchas de verdad de la U. Todos estamos con un sentimiento encontrado por lo que les pasó, porque primero somos personas y después somos jugadores de fútbol", concluyó.