Colo Colo se ha movido con rapidez para encontrar al reemplazante de Jorge Almirón como entrenador del club.

Desde ayer comenzaron a reunirse con distintos candidatos, entre ellos Gustavo Quinteros, quien corre con ventaja para asumir la banca del “Cacique”.

Según información de ADN Deportes, el DT, que viene de dirigir al Gremio de Brasil, ha generado consenso dentro del directorio y, tras una serie de gestiones, podría convertirse este miércoles en el nuevo técnico albo.

De hecho, para mañana están agendadas dos reuniones entre Quinteros y miembros de Colo Colo: primero con Daniel Morón, gerente deportivo, y luego con todo el directorio de Blanco y Negro.

Finalizadas las conversaciones con el entrenador, los dirigentes acudirán a otra asamblea, esta vez sin el DT, para definir si procede o no con su contratación.