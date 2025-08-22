;

VIDEO. La primera sonrisa de la temporada: Real Betis venció al Alavés y es puntero provisorio de La Liga

El cuadro del chileno Manuel Pellegrini venía de ceder un empate en la primera fecha.

Gonzalo Miranda

Real Betis venció al Alavés por La Liga

Real Betis venció al Alavés por La Liga

Este viernes por la noche en Sevilla, arrancó la segunda jornada de La Liga de España 2025-26, instancia que tuvo al Real Betis recibiendo en La Cartuja al Alavés.

El cuadro que dirige Manuel Pellegrini se esforzó de sobremanera para sumar su primer triunfo, considerando que venía de ceder un empate ante el Elche en la primera jornada.

Giovani Lo Celso (16′) marcó el primer tanto del partido, desatando la euforia de los fanáticos ‘albiverdes’, que poco a poco se acostumbran a La Cartuja, esto ante la importante remodelación que sufrirá el Estadio Benito Villamarín.

Con la victoria, Real Betis es puntero provisorio de La Liga con 4 puntos, pero a la espera de varios equipos que en la primera jornada ganaron, como el FC Barcelona, Villarreal y Real Madrid, entre otros.

En la próxima fecha (3), el cuadro del ‘Ingeniero’ estará recibiendo al Athletic Club el domingo 31 de agosto, pero antes adelantará su visita al Celta de Vigo por la sexta jornada, aquello el miércoles 27.

El gol del Betis ante el Alavés

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad