Este viernes por la noche en Sevilla, arrancó la segunda jornada de La Liga de España 2025-26, instancia que tuvo al Real Betis recibiendo en La Cartuja al Alavés.

El cuadro que dirige Manuel Pellegrini se esforzó de sobremanera para sumar su primer triunfo, considerando que venía de ceder un empate ante el Elche en la primera jornada.

Giovani Lo Celso (16′) marcó el primer tanto del partido, desatando la euforia de los fanáticos ‘albiverdes’, que poco a poco se acostumbran a La Cartuja, esto ante la importante remodelación que sufrirá el Estadio Benito Villamarín.

Con la victoria, Real Betis es puntero provisorio de La Liga con 4 puntos, pero a la espera de varios equipos que en la primera jornada ganaron, como el FC Barcelona, Villarreal y Real Madrid, entre otros.

En la próxima fecha (3), el cuadro del ‘Ingeniero’ estará recibiendo al Athletic Club el domingo 31 de agosto, pero antes adelantará su visita al Celta de Vigo por la sexta jornada, aquello el miércoles 27.