Hincha de la U que fue empujado al vacío por barras de Independiente recibe alta y regresará a Chile

Luego de ser hospitalizado por una caída y agresión de hinchas rivales, Gonzalo Alfaro podrá viajar de vuelta a territorio chileno y deberá someterse a cirugía.

Gonzalo Alfaro, hincha de la Universidad de Chile, fue dado de alta este miércoles tras permanecer casi una semana hospitalizado en el Hospital Fiorito.

Lo anterior luego de caer desde la parte superior del estadio de Independiente mientras era agredido por hinchas del club durante un partido en Avellaneda. El hecho se viralizó rápidamente por la gravedad de la caída y el ataque que sufrió.

Su padre, Brayan Alfaro, confirmó la noticia y compartió la alegría de la familia: “Estamos en el Hospital Fiorito mi hijo Brayan y yo, llenos de felicidad, porque nos han dado la muy buena noticia de que le han dado el alta a Gonzalo”.

Agregó que los médicos autorizaron su traslado a Chile y que se gestionan los pasajes: “Los facultativos del hospital lo han autorizado de forma escrita para que pueda viajar en avión de regreso a Chile, se están gestionando los pasajes para nuestro regreso, el que informaremos cuando tengamos fecha ya confirmada”.

Deberá operarse llegando a Chile

El joven quedó con una cavidad en su cráneo producto de la caída, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente en Chile para colocar una prótesis que recubra el orificio, según explicó el padre: “Esto se deberá realizar en Chile, dentro de tres meses aproximadamente”.

Además, la familia ha recibido apoyo de la comunidad y autoridades locales, que compartieron los datos de una cuenta bancaria habilitada para donaciones, destinada a cubrir gastos médicos y de traslado.

Cuenta para donaciones:

  • Brayan Alfaro
  • RUT: 20.231.716-2
  • Banco de Chile: Cuenta Vista 00-124-78250-06
  • Email: brayanlafaroerazo@gmail.com

