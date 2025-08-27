Gobierno insiste en levantar secreto bancario para combatir crimen organizado: “Es una herramienta clave para la persecución de los delitos” / Sebastian Beltran Gaete

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró el llamado a la oposición a legislar sobre el levantamiento del secreto bancario, destacando que se trata de un proyecto que “toca transversalmente todos los problemas asociados a delincuencia e inseguridad".

Según la secretaria de Estado, la medida no busca fiscalizar a los ciudadanos comunes, sino fortalecer la labor de las autoridades para enfrentar redes criminales complejas.

Vallejo explicó a T13 que la iniciativa permitirá a las entidades persecutoras identificar de manera más ágil los movimientos de dinero ilícito en cuentas corrientes.

“Se han levantado muchas caricaturas respecto al secreto bancario. El verdadero objetivo del proyecto es poder entregar más capacidades a las entidades persecutoras para que puedan detectar rápidamente el dinero que se mueve de manera ilícita en cuentas corrientes", sostuvo.

“No basta con criticar o levantar alarmas”

Además recordó que “la justicia ha demostrado que bandas de crimen organizado, como el Tren de Aragua, usan el sistema bancario en Chile".

La vocera de La Moneda lamentó que algunos sectores de la oposición critiquen la inseguridad sin respaldar la legislación, y enfatizó que contar con esta herramienta es clave para la eficiencia de la persecución penal.

“Entonces, no basta con criticar o levantar alarmas sobre la situación de delincuencia y seguridad en el país, si al mismo tiempo no están los votos para permitirle al Estado contar con esta herramienta tan clave para la persecución de los delitos", concluyó.