Con sueldos de hasta $1,9 millones: PDI abre postulaciones de trabajo para civiles en Chile

Las ofertas laborales son para personas con títulos técnicos y también profesionales. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

En distintos momentos del año, hay diversas entidades, empresas o instituciones que abren sus puertas para ofrecer una oportunidad laboral a chilenos y chilenas.

Esto último, viene como “anillo al dedo” para aquellas personas que, por uno u otro motivo, se encuentran desempleadas.

Bajo ese contexto, es que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) abrió diversas vacantes de trabajo para civiles.

Dichas ofertas laborales son en diversos rubros, mientras que los sueldos podrían llegar hasta los $1.940.578.

En concreto, son siete las vacantes de trabajo que publicó la PDI en su sitio web. A continuación el detalle:

  • Profesional kinesiólogo, asimilado a grado 9 (fecha de cierre 29 de agosto 2025): $1.940.578 brutos.
  • Técnico en odontología, asimilados a grado 12 (fecha de cierre 29 de agosto 2025): $1.012.800 brutos.
  • Profesional enfermero(a), asimilado a grado 9 (fecha de cierre 27 de agosto 2025): $1.940.578 brutos.
  • Profesional tecnólogo(a) médico mención imagenología y física médica, asimilado a grado A (fecha de cierre 27 de agosto 2025): $1.940.578 brutos.
  • Profesional tecnólogo médico mención laboratorio clínico, hematología y banco de S (fecha de cierre 29 de agosto 2025): $1.940.578 brutos.
  • Profesional terapeuta ocupacional, asimilado a grado 9 (fecha de cierre 27 de agosto 2025): $1.940.578 brutos.
  • Técnico de laboratorio clínico, asimilados a grado 12 (fecha de cierre 29 de agosto 2025): $1.012.800.

¿Cómo postular?

Aquellas personas que estén interesadas en postular a alguna de las ofertas laborales, deben ingresar al sitio web de la PDI (disponible aquí). Tras ello, los postulantes deben seguir los pasos que se indican.

