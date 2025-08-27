Municipalidad de Puerto Montt detecta a 27 funcionarios que viajaron al exntranjero o fueron a casinos con licencias médicas irregulares

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt viajaron al extranjero y fueron al casino con licencias

La Municipalidad de Puerto Montt, región de Los Lagos, confirmó que 27 de sus funcionarios, mientras estaban con licencia médica, realizaron viajes al extranjero y acudieron a casinos.

La irregularidad fue detectada tras un cruce de información con registros de la Contraloría.

De los casos identificados, 17 corresponden al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), siete al área de salud y tres a otras dependencias municipales.

El alcalde Rodrigo Wainraihgt calificó la situación como grave y detalló las acciones que se están tomando: “Nos hemos dado cuenta que de esos existen veintisiete funcionarios que, utilizando una licencia médica, viajaron al extranjero, pero además también fueron a los casinos, o sea, están en ambas alternativas”.

Próxima semana habrá noticias

Wainraihgt agregó que se está trabajando de manera exhaustiva para avanzar en los procesos: “Además, ya con este trabajo que estamos realizando de manera detallada con fiscales exclusivos, con actuar y con abogados, la próxima semana esperemos tener los primeros ya resultados de sumarios”.

Para investigar estas conductas, la municipalidad designó a tres fiscales con dedicación exclusiva y abrió sumarios administrativos contra los funcionarios involucrados.