Enap proyecta alzas y bajas en precios de combustibles para esta semana: diesel baja casi 21 pesos por litro

Enap publicó su informe semanal de precios estimados de combustibles, aclarando que no fija ni regula los valores al consumidor, los que se determinan libremente en un mercado competitivo.

El reporte toma en cuenta precios de importación desde mercados internacionales, principalmente la Costa del Golfo de Estados Unidos, costos de transporte marítimo hasta Chile y los efectos de los mecanismos nacionales de estabilización MEPCO y FEPP, que buscan suavizar las fluctuaciones del mercado.

Alzas y bajas

Para esta semana, las variaciones estimadas son:

Gasolina 93 octanos: +0,3 pesos/litro

Gasolina 97 octanos: -5,8 pesos/litro

Kerosene: -8,9 pesos/litro

Diésel: -20,8 pesos/litro

GLP vehicular: 0,0 pesos/litro

Enap enfatiza que estos precios son referenciales, y que los valores finales dependen de cada distribuidor y del mercado local.