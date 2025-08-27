;

Enap proyecta alzas y bajas en precios de combustibles para esta semana: diesel baja casi 21 pesos por litro

Las estimaciones consideran importaciones, transporte y mecanismos de estabilización, destacando bajas en kerosene y gasolina.

Martín Neut

Imagen referencial.

Imagen referencial. / FreshSplash

Enap publicó su informe semanal de precios estimados de combustibles, aclarando que no fija ni regula los valores al consumidor, los que se determinan libremente en un mercado competitivo.

Revisa también:

ADN

El reporte toma en cuenta precios de importación desde mercados internacionales, principalmente la Costa del Golfo de Estados Unidos, costos de transporte marítimo hasta Chile y los efectos de los mecanismos nacionales de estabilización MEPCO y FEPP, que buscan suavizar las fluctuaciones del mercado.

Alzas y bajas

Para esta semana, las variaciones estimadas son:

  • Gasolina 93 octanos: +0,3 pesos/litro
  • Gasolina 97 octanos: -5,8 pesos/litro
  • Kerosene: -8,9 pesos/litro
  • Diésel: -20,8 pesos/litro
  • GLP vehicular: 0,0 pesos/litro

Enap enfatiza que estos precios son referenciales, y que los valores finales dependen de cada distribuidor y del mercado local.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad