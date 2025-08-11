Consejo para la Transparencia ordena a la Suseso entregar información sobre médicos que emitieron más licencias médicas

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) entregar información sobre los médicos que más licencias médicas emitieron durante los años 2022, 2023 y 2024.

A juicio del CPLT, la información solicitada reviste un interés público prevalente, al permitir que se ejerza un mayor control sobre el correcto uso de las licencias médicas, un instrumento clave del sistema de salud.

“Cifras tan desproporcionadas en la emisión de licencias pudieran estar sugiriendo la existencia de modelos de negocio que lucran fraudulentamente con este instrumento, por lo que la transparencia se vuelve una herramienta indispensable”, dijo Natalia González, presidenta del CPLT.

¿Qué información se solicitó?

En detalle, se solicitaron los siguientes datos: primer nombre y apellido, nacionalidad, especialidad médica y región de desempeño. A su vez, la Suseso deberá resguardar datos personales como el domicilio, el RUT o información relativa a sanciones ya cumplidas.