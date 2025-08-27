Gala Caldirola está en una nueva relación: este es el exitoso empresario que robó su corazón

La identidad del hombre que acompaña a Gala Caldirola en sus recientes ascensos a cerros como el Manquehuito, Carbón, Morro Guayacán y Morro Las Papas finalmente salió a la luz.

Tras varias publicaciones en Instagram desde el 7 de julio, donde se veían sombras, relojes y zapatillas de un acompañante, se confirmó que se trata de Cristóbal Sumar, un empresario vinculado al rubro gastronómico.

El hombre de negocios es socio, junto a Álvaro Fosk y Carlos Guiloff, de Savia y Arca Bar, este último ubicado en Nueva Costanera y considerado uno de los lugares de moda en Santiago.

Sobre el local, el productor gastronómico de @gourmind, Nacho Lavadenz, destacó a LUN: “Es de los buenos locales de Santiago. Llevan tiempo haciendo bien las cosas. Tiene rica coctelería, rica comida. Tiene un tartar delicioso, un risotto también rico, trabajan bien los mariscos”.

¿Qué se sabe de la relación entre Gala Caldirola y Cristóbal Sumar?

La relación entre la española y el empresario se consolidó rápidamente. Según relató un cercano a la pareja, “fue cosa de un rato y ya estaban juntos. Él le mandó flores, cosa que todavía hace, y se ven muy enamorados. Tienen su mundo, suben cerros. Ella está encantada”.

Amigos de la chica reality también se refirieron al tema. Yuli Cagna comentó que aún no conoce a Cristóbal Sumar “porque estoy viajando hace dos meses más o menos por España. Gala me dice todos los días: ‘amiga, no encuentro la hora que llegues para que lo conozcas’, así que ya llego y lo voy a conocer esta semana”.

El estilista Jean Bohus señaló: “No lo conozco, pero ya me cae bien, porque la veo feliz. No la veo complicada o que la dejen en visto. Acá hay preocupación y presencia de parte de él”.

Además, agregó que “es súper clever y que lleva a Gala por otro camino. Ella está empezando una rutina de trotar, subir cerros, hacer deporte; algo que es muy de ellos. Es un tipo que la valora, la quiere y la respeta”.

Incluso, a través de reflexiones compartidas en redes sociales, Gala Caldirola dejó entrever su entusiasmo. “Me encantan los días así, perdidos, pero juntos en medio de la nada”, escribió en una publicación.

Una amiga cercana aseguró que “Gala es así cuando se enamora, entregada y ve todo color de rosa. Nunca ha perdido la fe en el amor y esta vez quería mantener muy entre ellos la relación”.