Yamila Reyna y Lola Melnick se reencuentran tras 20 años a la distancia: “Hablamos constantemente pero no nos veíamos”

Tras dos décadas sin verse en persona, las figuras del espectáculo Yamila Reyna y Lola Melnick se reencontraron en Brasil, donde pudieron dejar de lado la comunicación digital que mantenían durante años.

Según cuentan las protagonistas, ambas se conocieron al llegar a Chile desde sus países de origen, buscando nuevas oportunidades laborales.

Desde entonces, a pesar de la distancia, nunca perdieron el contacto, manteniéndose en comunicación constante mediante mensajes y videollamadas.

++

El esperado encuentro se concretó en São Paulo, durante un viaje de Yamila Reyna a Brasil para acompañar a su pareja, el cantante Américo, quien tenía programado un show.

“Me había pedido mil veces que viniera a visitarla. Ahora no le quise avisar antes, como no sabía los tiempos, porque vengo a acompañar al ‘Chino’ -Américo- y no quería interrumpir los horarios de él”, relató en conversación con LUN.

Por su parte, Lola Melnick expresó la emoción de volver a ver a su amiga después de tanto tiempo: “Somos dos amigas que hablamos constantemente, pero no nos veíamos desde hace 20 años… de hecho, 21 años te diría”.

Una amistad que se mantuvo

Reyna explicó cómo surgió la cercanía entre ambas durante sus primeros años en Chile: “Imagínate estando solas en otro país, nos hicimos un montón de compañía, así que fue lindo el reencuentro y ese primer abrazo después de tantos años”.

Lola, en tanto, destacó que la amistad que comparten no depende de la cercanía física ni de pasar tiempo juntas regularmente.

“Lo bonito de esta amistad es que no necesitamos encontrarnos, pasar tardes juntas o fines de semana para mantener el vínculo y cariño que nos tenemos”, reflexionó.

“Compartimos y entendemos ciertas dificultades que existen. Una sabe que cuando está en un país extranjero es completamente diferente a cuando estás en tu casa”, agregó.

El reencuentro entre Reyna y Melnick marca un momento especial para ambas, recordando cómo la amistad puede mantenerse fuerte más allá del tiempo y la distancia, incluso en medio de la vida pública y los desafíos del espectáculo.