Gala Caldirola aclara rumores sobre una supuesta relación con Luis “Mago” Jiménez

Gala Caldirola aclaró rumores sobre un supuesto romance con el futbolista Luis “Mago” Jiménez durante su participación en el programa televisivo de farándula.

La influencer señaló a Only Friends de Mega que nunca tuvo una relación con él y explicó el contexto de la imagen que circuló en redes: “Madre mía, no (…) estábamos de hecho en mesas separadas, pero nos encontramos con un grupo de gente”.

La expareja de Mauricio Isla, agregó que tras la foto, los medios le atribuyeron pololeo y citas que no existieron: “Me pusieron pololeo, citas y dije, ‘en cualquier momento me caso’”.

Hablando sobre su vínculo pasado con Mauricio Pinilla, Gala reconoció que fue “una relación tormentosa en general, fue una etapa de mi vida muy complicada, y de él también”.

Reflexionó sobre las elecciones de pareja y la influencia de las propias heridas: “Claramente cuando uno elige a sus parejas, muchas veces las eliges a través de tus carencias, tus heridas y eso es muy real. Fue una etapa difícil”.