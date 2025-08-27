“Me escuchó y me apoyó como mujer”: joven española agradece respaldo de Carmen Tuitera tras denunciar a Guillermo Maripán

La joven española que presentó una denuncia contra Guillermo Maripán, identificada como Saray Mercado Zamora, agradeció en redes sociales el apoyo que recibió de la influencer Carmen Castillo, conocida como Carmen Tuitera.

Este martes la española anunció mediante su cuenta de Instagram que interpuso la acción judicial. “Tomé esta decisión tras la finalización de una relación amorosa con él , en la que viví episodios que afectaron mi estabilidad física, psicológica, emocional, digital y económica”, dijo.

Captura Instagram @saraay.silva Ampliar

“Después de ello, han surgido cuentas anónimas que han difundido material íntimo sin mi autorización y que me han hostigado”, añadió. Esto fue compartido y apoyado por Carmen Tuitera, quien también había acusado al futbolista de filtrar un video íntimo de ella.

“Me apoyó como mujer”

A través de la misma red social, Saray se refirió al comunicado que emitió Guillermo Maripán, en el que el deportista niega las acusaciones y acusa a la influencer chilena de “estar buscando supuestas ‘víctimas’ vinculadas a mi persona” para conseguir dinero.

“En ningún momento Carmen Tuitera se puso en contacto conmigo y me alentó a que presentase nada. Ella desde un primer momento solo me escuchó y me apoyó como mujer”, escribió la española.

Luego, le agradeció a ella y “a todas las personas que sí me creen. Es un proceso complicado para mí, dada mi inexperiencia por mi edad y por mi desconocimiento de las cosas que me están pasando. A veces normalizamos comportamientos que no lo son y debemos decir basta ”.