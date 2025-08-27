;

“Me escuchó y me apoyó como mujer”: joven española agradece respaldo de Carmen Tuitera tras denunciar a Guillermo Maripán

La joven, identificada como Saray Mercado, se refirió al comunicado que emitió el futbolista tras la acción judicial. “A veces normalizamos comportamientos que no lo son”, dijo.

Ruth Cárcamo

Capturas de Instagram @saraay.silva | @gmaripan | @carmentuitera

Capturas de Instagram @saraay.silva | @gmaripan | @carmentuitera

La joven española que presentó una denuncia contra Guillermo Maripán, identificada como Saray Mercado Zamora, agradeció en redes sociales el apoyo que recibió de la influencer Carmen Castillo, conocida como Carmen Tuitera.

Este martes la española anunció mediante su cuenta de Instagram que interpuso la acción judicial. “Tomé esta decisión tras la finalización de una relación amorosa con él, en la que viví episodios que afectaron mi estabilidad física, psicológica, emocional, digital y económica”, dijo.

ADN

Captura Instagram @saraay.silva

“Después de ello, han surgido cuentas anónimas que han difundido material íntimo sin mi autorización y que me han hostigado”, añadió. Esto fue compartido y apoyado por Carmen Tuitera, quien también había acusado al futbolista de filtrar un video íntimo de ella.

“Me apoyó como mujer”

A través de la misma red social, Saray se refirió al comunicado que emitió Guillermo Maripán, en el que el deportista niega las acusaciones y acusa a la influencer chilena de “estar buscando supuestas ‘víctimas’ vinculadas a mi persona” para conseguir dinero.

Revisa también

ADN

“En ningún momento Carmen Tuitera se puso en contacto conmigo y me alentó a que presentase nada. Ella desde un primer momento solo me escuchó y me apoyó como mujer”, escribió la española.

Luego, le agradeció a ella y “a todas las personas que sí me creen. Es un proceso complicado para mí, dada mi inexperiencia por mi edad y por mi desconocimiento de las cosas que me están pasando. A veces normalizamos comportamientos que no lo son y debemos decir basta”.

ADN

Captura Instagram @saraay.silva

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad