Deberías dejar de hacerlo: estos son los graves riesgos de contener el estornudo

Ya sea por causas virales o bacterianas, las personas tienden a estornudar en muchas ocasiones.

Sebastián Escares

Deberías dejar de hacerlo: estos son los graves riesgos de contener el estornudo

Una vez que llegue septiembre a nuestro país, además de las ansiadas Fiestas Patrias, también se le dará paso a una nueva estación: la primavera.

Si bien muchas personas son amantes de la primavera, hay algunas que no la estiman tanto, especialmente, por las alergias. Y es que durante la primavera suele ser común ver a personas estornudando en distintas instancias.

En ese contexto, es probable que te hayas percatado que muchas personas, para evitar molestias, suelen contener el estornudo. Sin embargo, especialistas han dado a conocer los graves riesgos a la salud que podría generar el retener el estornudo.

Deberías dejar de hacerlo: estos son los graves riesgos de contener el estornudo

En una publicación de Cleveland Clinic, el doctor especialista en alergias e inmunología clínica, DeVon Preston, al no estornudar "nuestro cuerpo podría permitir la entrada de sustancias potencialmente dañinas a los senos paranasales o pulmones“.

¿Y qué podría pasar? De acuerdo con el especialista, al retener el estornudo se pueden dañar los tímpanos. “Retroceder la mucosidad infectada a las trompas de Eustaquio podría causar una infección del oído medio”, advirtió Preston.

En esa misma línea, al no estornudar puede generarse un aumento en la presión dentro de los ojos. Si bien, esto no siempre es perjudicial, puede ocasionar afecciones oculares.

“Algunas personas pueden estornudar debido a infecciones virales o bacterianas. Si no estornudas, la mucosidad puede acumularse y ser forzada a regresar a las trompas de Eustaquio”, sentenció el especialista.

