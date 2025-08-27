;

¿Lluvia el 18 de septiembre? Adelantan qué pasaría con las precipitaciones en las Fiestas Patrias

Meteored lanzó su pronóstico para la semana clave de las celebraciones. Conoce las regiones afectadas.

Javier Méndez

¿Lluvia el 18 de septiembre? Adelantan qué pasaría con las precipitaciones en las Fiestas Patrias / Lukas Solis

Las Fiestas Patrias de septiembre están cada vez más cerca, y un tema recurrente a medida que se aproxima la fecha es cómo estará el tiempo en las distintas regiones de Chile.

Es más, los más patriotas incluso consideran gravitante conocer si existe alguna mínima posibilidad de que la lluvia empañe, en cierta medida, la experiencia en las fondas o al bailar pies de cueca.

Esta semana, el sitio Meteored, especializado en pronósticos meteorológicos para todo el territorio nacional, adelantó lo que podría ocurrir durante la temporada que se avecina.

ADN

“Las lluvias del noveno mes del año se concentrarían en las regiones de Los Lagos y Aysén”, precisaron en una publicación reciente.

Al menos según el modelo ECMWF entre los días 15 y 22 de septiembre los sistemas frontales deberían decir presente en zonas del centro y sur de Chile.

Las precipitaciones más significativas se harían notar desde la cordillera de Los Andes de la región de O’Higgins hasta la región de Los Lagos.

A la par, también se esperan temperaturas normales para la misma fecha desde la costa de O’Higgins hasta la región de Magallanes.

Será necesario realizar un seguimiento acucioso de los escenarios atmosféricos que se pronostiquen dentro de la semana del 18 de septiembre, ya que podrían llegar sistemas frontales con río atmosférico o también bajas segregadas”, advirtieron desde Meteored.

Esta semana el meteorólogo Eduardo Sáez señaló a Ciudadano ADN que “septiembre es un mes caprichoso”.

Yo creo que septiembre se viene inestable (...) creo que vamos a tener días bastante fríos todavía”, comentó el experto.

