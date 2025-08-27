¿Qué tan necesaria es la ducha diaria? Desde Harvard indican con cuánta frecuencia es adecuado bañarse

Sin lugar a dudas algo que, muy probablemente, forma parte central en los hábitos diarios de las personas es ducharse.

Ya sean duraderas o exprés, en la ducha las personas además de asearse tienden a utilizar dicho espacio como una instancia de relajo.

Revisa también Estudio reveló que esta fruta ayuda a mejorar la salud mental en menos de una semana

Sin embargo, expertos de Harvard han dado a conocer que no sería tan beneficioso para las personas el hecho de bañarse todos los días. Es más, llegaron a la conclusión de cuál es la frecuencia y el tiempo exacto que deben emplear para ducharse.

Expertos de Harvard indican cuál es la frecuencia y cuánto tiempo deberían utilizar las personas para ducharse

De acuerdo a lo publicado por Harvard Health Publishing, el hecho de bañarse todos los días no sería tan beneficioso para las personas.

Si bien, la higiene es un punto a favor de la ducha diaria, complicaciones a la piel e incluso al sistema inmunitario serían puntos en contra.

El médico de la facultad de Harvard y autor de la mencionada publicación, Robert H. Shmerling, aseguró que al bañarse todos los días, especialmente con agua caliente, se eliminan las defensas naturales del cuerpo y propician la sequedad, picazón e irritación del mismo.

¿Cada cuánto hay que bañarse? La publicación señala que gran parte de las personas solamente necesita ducharse un par de días a la semana.

En tanto, la duración de la ducha debería ser idealmente entre 3 a 4 minutos y debe centrarse en zonas como las axilas y la ingle.