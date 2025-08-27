;

¿Qué tan necesaria es la ducha diaria? Desde Harvard indican con cuánta frecuencia es adecuado bañarse

Expertos aseguran que ducharse todos los días no sería tan beneficioso como algunos puedan creer.

¿Qué tan necesaria es la ducha diaria? Desde Harvard indican con cuánta frecuencia es adecuado bañarse

Sin lugar a dudas algo que, muy probablemente, forma parte central en los hábitos diarios de las personas es ducharse.

Ya sean duraderas o exprés, en la ducha las personas además de asearse tienden a utilizar dicho espacio como una instancia de relajo.

Sin embargo, expertos de Harvard han dado a conocer que no sería tan beneficioso para las personas el hecho de bañarse todos los días. Es más, llegaron a la conclusión de cuál es la frecuencia y el tiempo exacto que deben emplear para ducharse.

Expertos de Harvard indican cuál es la frecuencia y cuánto tiempo deberían utilizar las personas para ducharse

De acuerdo a lo publicado por Harvard Health Publishing, el hecho de bañarse todos los días no sería tan beneficioso para las personas.

Si bien, la higiene es un punto a favor de la ducha diaria, complicaciones a la piel e incluso al sistema inmunitario serían puntos en contra.

El médico de la facultad de Harvard y autor de la mencionada publicación, Robert H. Shmerling, aseguró que al bañarse todos los días, especialmente con agua caliente, se eliminan las defensas naturales del cuerpo y propician la sequedad, picazón e irritación del mismo.

¿Cada cuánto hay que bañarse? La publicación señala que gran parte de las personas solamente necesita ducharse un par de días a la semana.

En tanto, la duración de la ducha debería ser idealmente entre 3 a 4 minutos y debe centrarse en zonas como las axilas y la ingle.

